焦点：追踪中国国内市场的ETF 知音难寻

图为人们经过上交所的一块股票信息屏。 REUTERS/Aly Song

路透12月29日 - 追踪中国国内市场的上市交易基金(ETF)绩效表现毫无亮点，使新资金不再源源不断地流入中国这个曾让投资人欣喜不已的市场。

根据FactSet Research Systems Inc (FDS.N)的数据，在截至12月21日的一年，投资人从追踪中国沪深两市股票的ETF撤走了4.18亿美元，相当于这些基金所持总资产的一半以上。

同期，追踪不在大陆上市的中国股票的ETF，则吸引了12亿美元的资金。

投资人大多在夏末中国股市崩跌期间撤走资金，当时股市溃跌突显出政府干预、对外资监管严苛等问题。

中国政府对国内证交所交易的限制措施，有时让指数型基金无法买进其所需的股票，他们需要买入这些股票来复制中国指标股指的表现。

比如，中国7月份暂停境内交易所大多数交易时，最大的A股基金--Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR.P)表现远远脱离正轨，年内跌幅一度达到该股指的两倍。

FactSet表示，自那之后，A股ETF成功翻身，截至12月21日的年内平均回报为0.7%，相比而言，其他追踪中国股票的基金平均亏损2.5%。

德意志银行数据显示，Deutsche ASHR的表现亦改善，在截至11月的一年内，该基金持有的股票价值增加了19%，指数升幅为24%。

尽管表现有所改善，但挥之不去的担忧仍阻碍ETF冲高。

周一，ASHR ETF向投资者派发每股8.43美元的分红，约相当于该ETF每股价值的四分之一。但投资者并不喜欢这种分红，因为此类收入要缴税。

S&P Capital IQMHFI.N的ETF和共同基金研究部门美国主管Todd Rosenbluth表示，这种派发可能与今年该基金投资者大量赎回有关，有时甚至会迫使该基金出售持股。

当基金出售已升值资产时，他们必须向投资者支付获利。

PowerShares本月稍早表示，将在3月关闭中国A股投资组合CHNA.P。

德意志银行(DBKGn.DE)和PowerShares东家景顺Invesco Ltd (IVZ.N)没有回复置评请求。PowerShares稍早曾发布公告称，中国A股投资组合的关闭将“使其产品线与不断变化的投资格局相适应”。

尽管追踪中国A股的ETF表现超过传统业者，但这种基金仍然销售疲软。其他中国ETF通常追踪中国大陆以外上市的公司股票，比如在香港上市的股票。

根据晨星(MORN.O)数据，一支表现上佳的基金--Market Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF(CNXT.P)在截至12月28日的年回报率为46%。该基金的投资侧重于资讯科技(IT)和健保行业领域中的私营公司，而非国营企业。

“年底时表现最佳的仍将是这些投资产品，”Rosenbluth说，“我担心这些产品的投资者并不完全清楚，与仍是一个新兴市场关联的产品所存在的风险。”

尽管如此，ETF基金公司仍在推出新产品，冀望中国市场能为投资者提供更加多元化的投资，并从中国经济的飞速成长中分一杯羹。

上月MSCI明晟(MSCI.N)决定将阿里巴巴等在美国以及其它地方上市的中国公司纳入其指数，外界认为这也是因为投资者对中国经济增长的押注增大。

美国领航集团(Vanguard Group)目前将A股纳入其规模达510亿美元新兴市场股票指数基金(VEMAX.O) (VEIEX.O)(VWO.P)。根据上报美国监管机构的计划，德意志银行也计划新推更多A股投资产品，贝莱德(BLK.N)旗下iShares等其它公司亦是如此。

领航集团发言人表示，事实证明中国市场交易方便，该基金公司投资向A股市场转型进行得“异常顺利”。(完)