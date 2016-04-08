中国跨境电子商务零售进口商品清单出炉 服装鞋帽奶粉纸尿裤均在内

路透北京4月8日 - 中国财政部周四公布跨境电子商务零售进口商品清单，共包括1,142个八位税号商品，服装鞋帽、部分化妆品、以及配方奶粉和纸尿裤等均在清单之列。

财政部网站刊登新闻稿称，对跨境电子商务零售进口税收政策实施清单管理，主要是为避免工业原材料等商品通过跨境电子商务零售进口渠道进境，扰乱正常贸易秩序，同时便于日常征管操作。

“主要是国内有一定消费需求，可满足相关部门监管要求，且客观上能够以快件、邮件等方式进境的生活消费品，其中包括部分食品饮料、服装鞋帽、家用电器以及部分化妆品、纸尿裤、儿童玩具、保温杯等，”财政部称。

这也是延续了此前征收行邮税时“个人自用”的规定。

财政部表示，清单内的商品将免于向海关提交许可证件，检验检疫监督管理按照国家相关法律法规的规定执行；直购商品免于验核通关单，网购保税商品“一线”进区时需按货物验核通关单、“二线”出区时免于验核通关单。

根据此前财政部、海关总署、国家税务总局发布的“关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知”，自4月8日起，中国将实施跨境电子商务零售进口税收政策，并同步调整行邮税政策。

根据调整后的政策规定，跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为2,000元人民币，个人年度交易限值为2万元。在限值以内进口的商品，关税税率暂设为0%；取消进口环节增值税、消费税免征税额，暂按法定应纳税额的70%征收。超出限额的部分，均按照一般贸易方式全额征税。（完）

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