中欧力争2020年双边贸易额增至1万亿美元

路透北京11月22日 -周四在北京召开的第十六次中国欧盟领导人会晤提出，启动并推进投资协定谈判进程，通过平等对话和友好协商妥善处理分歧，力争到2020年双边贸易额达到1万亿美元。

中国国务院总理李克强、欧洲理事会主席范龙佩、欧盟委员会主席巴罗佐共同主持此次会晤。中国网(China.com.cn)周五报导引述会议共识称，促进双方新能源、新材料、新一代信息技术、生物、航空航天等新兴产业发展，度打造中欧物流网络的贯通线。

范龙佩在会上称，“贸易投资问题仍是议题重点。我们启动了投资协定的谈判，将涵盖保护投资和市场准入问题，这是我们向前迈出的重要的一步。”

据欧盟代表团提供的数字，中欧双边货物和服务贸易总额于2012年达到4,835亿欧元。去年中国共向欧洲出口价值2,897亿欧元的货物，欧盟则向中国出口1,439亿欧元货物。不过，欧盟自中国的进口额于经济危机以来首次同比下降，幅度为0.9%。

欧盟官员表示所谓的投资协定，可谓考验中国是否有意愿遵守世界贸易组织(WTO)公平竞争规则的基本测试。WTO规定禁止以补贴企业来削弱外国竞争对手。

新华社周三稍晚报导引述中国国家主席习近平称，中欧双方要扩大贸易和投资合作，推进投资协定谈判，反对各种形式的保护主义。

中国与欧盟今年惊险避开打贸易战之后，双方正试图弥补裂痕。中国副总理马凯上月曾表示，乐见中欧在本次会晤中展开协商，该场峰会将寻求撤除欧盟在中国投资限制。（完）

(发稿 李然; 审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。