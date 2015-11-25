版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 09:20 BJT

匈牙利总理呼吁中国支持欧盟反恐

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏州11月24日 - 匈牙利总理欧尔班·维克托周二呼吁中国领导人支持欧盟反恐。

欧尔班在苏州举行的第四次中国——中东欧国家领导人会晤上提出上述呼吁。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐