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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 8日 星期六 09:41 BJT

中国拟对欧洲豪华进口车征税--法媒

据法国《回声报》周五报道，中国考虑对欧洲高端轿车征收进口税，因为中国汽车商投诉，欧盟车商因获得补贴才得以在中国亏本销售。该报援引未署名欧洲消息人士称，中国正审查中国车商对豪华欧洲进口轿车的投诉，而目前正值中欧贸易关系紧张。路透
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