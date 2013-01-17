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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 17日 星期四 10:23 BJT

欧盟驻华大使称不会与中国打贸易战

欧盟驻华大使马库斯·埃德雷尔(Markus Ederer)周三表示，欧盟将不会与中国展开贸易战。埃德雷尔并称欧盟反倾销和反补贴关税只会影响不到1%的中国对欧出口。欧盟正调查37例倾销和补贴案，其中有21例涉及中国。图为资料图片。路透

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