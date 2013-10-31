中国就紧固件反倾销税要求再次与欧盟进行磋商

路透日内瓦10月31日 -中国周三再次与欧盟就钢制螺丝及螺栓提出争端磋商，指责布鲁塞尔并未依照贸易争端小组裁定结果来调整这些产品的反倾销措施。

中国向世界贸易组织(WTO)提出与欧盟就此问题进行磋商的要求，而两年前一WTO的小组已经指出布鲁塞尔在计算反倾销税率上的缺失。

2102年10月，欧盟表示其已经调降税率，以反映裁定结果；但如今中国指出，布鲁塞尔的措施并不符合裁定结果。这项反倾销税是自2009年开始实施。

原本课征的反倾销税率介于26.5%-85%。去年10月欧盟称已经降至22.9%-74.1%。

WTO成员国可以针对出口价格远低于内销价格的产品课征反倾销税，但这些税率的计算必须符合WTO规定。

受到这项反倾销税影响的钢制紧固件贸易额在2007年约为5.75亿欧元(当时值7.42亿美元)，这些紧固件广泛用于汽车、白色家电以及机械。

受到反倾销税影响的中国企业约有200家，而由三名成员组成的WTO小组认定欧盟将其措施对中国企业一体适用、而不是只针对特定中国紧固件制造商的做法有误。

在中国提出诉状后，欧盟有15天的时间来回应谈判的要求。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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