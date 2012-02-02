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中国财经 | 2012年 2月 2日 星期四 19:00 BJT

温家宝：中方考虑加大对欧盟救助基金的参与

路透北京2月2日电---中国总理温家宝周四对媒体表示,中国正在考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.

温家宝是在与德国总理默克尔举行的联合新闻发布会上作此表态的.不过温家宝未提及具体的金融方面的承诺.他表示中方仍在研究如何进一步提供支持.

温家宝称,解决欧债危机至关重要,中国将支持欧洲旨在稳定欧元的努力.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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