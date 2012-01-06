中国反对欧盟徵收航空碳税 呼吁谈判解决

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京1月5日电---中国周四表示，对欧盟航空碳减排计划深感担忧并表示反对，呼吁通过谈判解决问题。此前一天，中国各大航空公司表示将拒付欧盟航空碳税。
今年1月1日起，所有出入欧盟的国际航班将被纳入欧盟碳排放交易体系（ETS），航空公司将为超出免费额度的排放买单，否则将面临每排放1吨二氧化碳100欧元的罚款。
中国外交部发言人洪磊表示："中方反对欧盟单方面立法这一做法，并已通过双边渠道多次向欧方表达了关切。"
洪磊在例行记者会上称："我们希望欧方慎重行事，以积极务实态度，与包括中方在内的有关方面妥善协商处理此事。"
洪磊还指出，事实上，很多国家都对欧盟这一做法持反对态度。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。