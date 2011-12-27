中国不会大举向欧盟投资 将保持谨慎

* 中国将加强投资,但将保持谨慎

* 中国国内市场提供更好的成长前景

* 中国希望获得知识产权(IP)和专门技术,但慎防引发反对声浪

撰稿 全球经济记者魏伦 编译 张涛/肖群英/石冠兰/王翔琼/李婷仪

路透威尼斯12月26日电---威尼斯穆拉诺岛(Murano)一家销售手工玻璃制品的精品店的英文标牌显示,其英文水平值得商榷.但店主非常确定,是谁导致具有700年历史的本地玻璃产品制造业陷入目前的困境.

该店宣称:"本店所有商品均非中国制造".在与其相隔几个门脸的店铺里面,酷似穆拉诺岛产品的进口商品在以低得多的价格销售.在外行眼里,这些产品与本地原产商品一模一样.

由於欧洲深陷债务危机而且濒临衰退,中国对欧洲的影响必然会进一步增强.欧元区各国政府欢迎北京拿出更多的外汇储备来购买其公债.中国拥有3.2万亿(兆)美元的庞大外汇储备.

中国也可能出资,与其它国家共同向国际货币基金组织(IMF)提供贷款,以便万一意大利与西班牙被债券市场拒之门外,IMF有能力向这些国家提供融资支持.

中国长江三峡集团公司上周在葡萄牙公用事业公司EDP(EDP.LS)股权竞购战中胜出,将支付27亿欧元(35亿美元)收购後者21%的股权.这也表明中国即将大举投资海外.金融家本能地转向快速成长的中国,在欧洲政府、银行和企业为偿付债务准备大量抛售资产之际,尽力向中国买家推介各种资产.

尽管中国领导人表示有意实现海外资产多元化,降低公债的比重,但分析师预料,中国在短时间内不会彻底转变其对拓展西方市场长期秉持的谨慎态度.目前非洲和亚洲可能仍是中国的首要投资目的地.

"欧洲将会出现不少收购机会,但我们不会看到中国在欧洲大肆买入,"纽约投资顾问和战略规划公司Rhodium Group的研究总监Thilo Hanemann指出.

**谨慎涉足**

中国对投资欧洲保持谨慎有多方面的原因.

当欧洲卖家希望尽快达成交易时,中国公司在获得国内监管批准方面的漫长拖沓,令其在并购中处於劣势.中国企业亦缺乏整合所购海外资产的管理技巧.而且也许更重要的是,中国企业在国内的投资前景比远赴欧洲要光明得多.

"如果比较一下中欧的成长速度,你会认为买入一个已在走下坡路的品牌是明智之选吗?"企业并购顾问公司Vermillion的合伙人Edward Radcliffe表示.

但他也指出,一些大型国有及私营中资集团已开始在欧洲和美国挖掘机会.

有着27个成员国的欧盟是中国最大出口市场.但外商直接投资(FDI)却严重滞後,据Rhodium,欧盟统计总额为80亿美元,中国方面的数据为120亿美元,不及欧盟FDI总额的0.2%.

该公司自2003年以来自行统计该数据,到2011年中期总额为150亿美元;尽管高於官方数字,但仍然很少.

Hanemann表示,他相信2012年中资企业将在欧洲科技和消费产品行业达成交易,令其在价值阶梯中的位置上移,并扩大国内市场份额.

"最终,中资公司必须成为真正的跨国企业,就像之前的日本和韩国企业,"他称."更长时间内,没有理由认为中国将走一条不同的道路."

但他质疑,大多数中国公司能否抓住来年可能突然出现的机遇.要这麽做,他们将不得不应对欧洲公众的看法,同时要快速获得国内监管部门的批准.

"很多交易中国公司都难以完成.如果中国政府认为某家公司竞购不良资产可能招致欧洲方面的政治抵制,我认为中国政府会介入此事,确保中方不致面临尴尬处境."

**政治阴影**

Hanemann表示,中国企业收购萨博(Saab)失败,就是中国投资者面临诸多难题的一个活生生的例子.上周这家瑞典汽车制造商宣布破产.

不过事情并不是非黑即白.毕竟,另一家瑞典汽车制造商沃尔沃在2010年被中国同业从福特汽车手中成功收购.

Invest Securities China驻北京董事总经理Christine Lambert-Goue表示,(中国)公司的主要目的不在收购本身,其目标在於品牌、专利和技术,以提高在国内市场的地位.

她称,"(中国)企业只准备为能够让其在国内增加市场份额的欧洲资产买单."

布鲁塞尔当代中国研究所的Jonathan Holslag说,中国在欧洲的投资终将起飞,不过政治气氛恶化是一项短期阻碍.

欧盟和美国一样,严辞批评中国为"国家资本主义",且正精心策划更独断的贸易政策,来应对其认为对外国企业不利的中国政策环境.

随着中国经济影响力越来越大,北京也嗅出了保护主义气氛.

"欧盟对北京不愿进一步开放经济感到失望;而北京则抱怨欧洲过於阻挠中国与其分享知识,或者过於妨碍中国投资者在基础设施等重要领域扩大布局,"Holslag说.

如果欧洲无法从经济困境中脱身,一个拥有超强竞争力的中国可能会成为代罪羔羊.

"有越多国家遭遇高失业率,我们就越会开始把中国视为挑战者,而不是救世主,"Holslag说.(完)

--译文审校 徐文焰

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