李克强称希望希腊留在欧元区 承诺将投资欧盟基建基金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透布鲁塞尔6月29日 - 中国总理李克强周一表示，他希望看到希腊留在欧元区，并承诺中国政府将投资欧盟新的基建基金。
“这符合中国的利益。我们希望看到希腊留在欧元区，我们敦促国际债权人与希腊达成协议，”李克强在欧盟中国峰会前在布鲁塞尔举行的一次商界领袖会议上表示。
他还承诺，中国将投资欧盟执委会主席容克推出的、规模达3,150亿欧元的欧盟新基建计划，并表示中国政府将购买欧洲投资银行发行的债券。
“我们准备与欧洲合携手，加强投资合作...中国愿意与欧盟的欧洲投资计划合作，在基础设施开发方面取得突破，”李克强称，“中国方面愿意参与欧盟的计划。”
李克强称，中国有充足的外汇储备，愿意增加购买欧洲投资银行债券的规模，并与欧盟制定联合基建计划。
李克强表示，希望中国与欧盟的贸易额在2020年达到1万亿美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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