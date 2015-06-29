李克强称希望希腊留在欧元区 承诺将投资欧盟基建基金

路透布鲁塞尔6月29日 - 中国总理李克强周一表示，他希望看到希腊留在欧元区，并承诺中国政府将投资欧盟新的基建基金。

“这符合中国的利益。我们希望看到希腊留在欧元区，我们敦促国际债权人与希腊达成协议，”李克强在欧盟中国峰会前在布鲁塞尔举行的一次商界领袖会议上表示。

他还承诺，中国将投资欧盟执委会主席容克推出的、规模达3,150亿欧元的欧盟新基建计划，并表示中国政府将购买欧洲投资银行发行的债券。

“我们准备与欧洲合携手，加强投资合作...中国愿意与欧盟的欧洲投资计划合作，在基础设施开发方面取得突破，”李克强称，“中国方面愿意参与欧盟的计划。”

李克强称，中国有充足的外汇储备，愿意增加购买欧洲投资银行债券的规模，并与欧盟制定联合基建计划。

李克强表示，希望中国与欧盟的贸易额在2020年达到1万亿美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。