中方警告欧盟不能无视中国即将获得的市场经济地位

路透布鲁塞尔4月14日 - 中国驻欧盟使团团长杨燕怡周二警告欧盟不能无视全球贸易规则的变化。这些变化将有利于中国，欧洲企业担心这会使大量中国廉价商品涌入欧盟。

如今，包括欧洲在内的全球贸易大国对一项世界贸易组织(WTO)协议的解读莫衷一是。按照该协议，中国从2016年末起将被视为市场化经济体来对待，这一地位将使欧盟更难于保护本土产业。

欧盟的决定将塑造未来数年中欧关系格局，要么两者关系恶化，要么随着中国开放国内市场，中欧友谊可能进一步加强，不过欧盟企业也会因此而面临风险。

“这不是(与欧盟的)双边问题，”杨燕怡对欧洲议会贸易委员会表示.这是中方罕见地就此高度敏感问题发表公开评论。

她表示，根据WTO协议，中国明年将获得市场经济体地位，因此希望各方遵守WTO规定，不要采取保护主义，谨慎使用贸易保护工具。

这个问题可能成为欧盟-中国峰会的核心议题。杨燕怡称峰会将在6月于布鲁塞尔召开。

欧盟28个成员国需要尽早做出决定，因为需要进行立法调整和议会批准。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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