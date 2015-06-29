欧盟团结、欧元强劲符合中国的利益--李克强

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透柏林6月29日 - 中国总理李克强在接受报纸采访时表示，中国支持欧洲在处理希腊债务危机方面的努力，并称中国希望看到一个繁荣的欧洲，希望看到欧盟团结和欧元强劲，因为这符合中国的利益。
李克强在接受《德国商报》(Handelsblatt)和其它欧洲媒体的采访时表示，欧洲在应对国际金融危机的挑战和处理希腊债务问题上，有中国的支持。(完)
(编译 王洋；审校 高琦)
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路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。