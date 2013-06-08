中国评级机构大公获得欧洲评级资质

中国信用评级机构大公旗下的大公欧洲资信评估有限公司获准在欧盟运营，成为中国首家进军国际市场的评级公司，将与全球三大评级机构分食市场份额。欧盟欧洲证券及市场管理局表示，大公欧洲在欧盟的授权登记将从6月13日生效。路透