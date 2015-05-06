欧盟称致力于加强与中国的安全合作

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路透北京5月5日（记者 白宾） - 欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼周二称，欧洲致力于改善与中国在安全和防卫上的合作，尤其是在中东事务以及打击人口贩卖问题方面。兼任欧盟委员会副主席的莫盖里尼当日在北京与中国国务委员杨洁篪共同主持了第五轮中欧高级别战略对话。

莫盖里尼本次来华进行为期两天的访问之际，中国正在发起外交攻势，将中欧关系扩大到贸易领域之外，并提升中国的国际形象。

经贸关系仍是中欧关系的核心，去年双边贸易额达到4,670亿欧元，但是中国在全球事务方面努力加深与欧盟的合作赢得了后者积极回应，欧盟寻求在内部成员国中间形成更加统一的外交政策。

莫盖里尼在与中国国务委员杨洁篪共同出席的联合记者会上表示，双方探讨了加强安全和防卫关系的“具体可能性”，提到了在亚丁湾成功的反海盗合作的例子。

“我们还谈到伊拉克和叙利亚形势，也涉及了利比亚问题，中国和欧盟在这些国家拥有共同利益，我们携手合作将产生真正的不同。”

她还表示，中欧双方都重申乌克兰冲突只能在完全尊重乌克兰主权的情况下通过外交方式解决。

她还称赞了中国在伊朗核谈中发挥的“宝贵”作用，并表示中国在打击人口贩卖上担当了“重要角色”。