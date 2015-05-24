欧盟反欺诈办公室对中国太阳能面板进口展开逃税调查--消息

路透布鲁塞尔5月22日 - 据知情人士透露，欧盟反欺诈办公室(OLAF)正在调查中国太阳能面板的生产商和进口商，怀疑他们逃避旨在确保市场公平的进口税。

这是2013年欧盟执委会达成协议，允许中国制造商以最低价格向欧盟出口产品以来，中国太阳能设备生产商面临的一系列挑战中的一个。

欧洲光伏制造商协会(EU ProSun)抱怨中国竞争对手一直通过虚报产品为非中国制造产品、或者绕道其它不在此关税征收范围内的地区向欧盟出口商品，进行逃税并以较低价格销售产品。

该知情人士称，OLAF“正在进行”这项调查。

倘若OLAF认定存在关税欺诈，则可能建议欧盟成员国向相关欧盟进口商追回被逃税款，并可能对故意进口存在不实描述商品的进口商提起刑事起诉。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。