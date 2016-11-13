中国高度关注和担忧欧盟在钢铁领域表现的贸易保护主义倾向

该负责人强调，欧洲钢铁困境的根源在于经济增长乏力，而非中国产品冲击。与此同时，中欧在钢铁领域有着广阔的合作空间，中国钢铁业的发展给欧盟用钢行业和装备制造业都会带来实实在在的好处。中方愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。（完）