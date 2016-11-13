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国际财经 | 2016年 11月 13日 星期日 16:50 BJT

中国高度关注和担忧欧盟在钢铁领域表现的贸易保护主义倾向

路透北京11月12日 - 针对欧盟对中国无缝钢管产品采取临时反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局负责人周六称，中方对欧盟近期在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注和担忧。

欧盟委员会稍早对原产于中国的无缝钢管产品做出反倾销调查初裁，并决定实施为期六个月的临时反倾销措施。 　

商务部网站新闻稿援引该负责人表示，欧方不顾中国企业的积极配合和抗辩，继续使用不公平、不合理的“替代国”方法，裁出高额税率，严重损害中国企业利益。

“中国政府希望欧盟严格遵守世贸组织相关规则，审慎使用贸易救济措施，充分保障中国企业抗辩权利。”

该负责人强调，欧洲钢铁困境的根源在于经济增长乏力，而非中国产品冲击。与此同时，中欧在钢铁领域有着广阔的合作空间，中国钢铁业的发展给欧盟用钢行业和装备制造业都会带来实实在在的好处。中方愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。（完）

更多细节，请点选商务部网站(here)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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