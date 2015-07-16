焦点：中国增长担忧使欧洲奢侈品和汽车类股成为抛售目标

路透伦敦7月15日 - 在中国拥有大量业务的欧洲汽车和奢侈品类股，前路将面临艰难；因为近来的中国经济数据未能打消投资者对中国增长和股市震荡的担忧。

据行业估算，对于欧洲顶级车生产商，以及手表厂商瑞士斯沃琪(Swatch) UHR.VX等公司而言，中国市场占公司的营收达30%以上；酿酒商人头马君度(Remy Cointreau)(RCOP.PA)总营收就有近三分之一来自中国。

虽然希腊达成了债务协议，从而降低了该国退出欧元区的风险，这使欧洲股市有望再度反弹，但瑞士信贷银行表示，该行正在“减持”LVMH集团 (LVMH.PA)和巴宝莉(Burberry)(BRBY.L)等与中国联系密切的奢侈品类股。

中国周三公布，第二季度经济增长7%，增幅虽好于预期，但近来持续四周的股市暴跌使很多消费者受到了打击。中国股市本轮下跌导致市值蒸发近30%。

中国政府预计今年全年经济增幅为7%，为25年以来的最慢增速。

“中国散户吃了大亏，更形象的说，是他们的荷包大出血了。这可能会影响到他们对汽车和奢侈品等非必需品的消费意愿，”Hargreaves Lansdown的分析师Laith Khalaf说。

由于对德国汽车厂商心存担忧，瑞士信贷银行已下调了对欧洲汽车类股的评级。德国汽车厂商有五分之二的获利来自于中国。

Old Mutual Global Investors的欧洲股票基金经理Kevin Lilley表示，由于对中国经济感到担忧，他的基金在今年稍早出售了宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)的股票。

**企业获利承压**

对中国内需放慢和中国股市下跌的担忧，拖累欧洲汽车类股.SXAP在过去三周里下跌约8%。不过，并不是所有人都持悲观看法。

一些基金经理，比如Seven Investment Management的Ben Kumar，仍然对中国曝险相关股票持正面看法，称近期卖压是暂时性的。

“汽车和奢侈品的问题在于，它们是很多主动型基金经理在涉足中国投资时希望选择的题材板块。随着中国股市的下跌，投资者开始恐慌起来。”Kumar说道。

但其他投资者指出估值已经很高。

欧洲汽车、个人和家居用品股.SXQP股价与12个月获利预估之比分别为10倍和17.6倍，而根据汤森路透Datastream，上述两个指标的五年均值分别是8.6倍和15.2倍。

UniCredit的股票分析师Christian Stocker指出，他现在给汽车股的评级为“减码”，因为这些公司的业务发展策略依赖于中国需求。

“考虑到中国经济发展的不确定性，我们愈发认识到获利可能低于预估的风险，”他说道，“再加上当前的高估值，我们预期(股价)表现只会低于平均水平。”（完）

(编译 汪红英/高琦 审校 李婷仪/王丽鑫)

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