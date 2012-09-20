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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 20日 星期四 13:26 BJT

中欧领导人周四将举行峰会

欧盟和中国领导人周四将於布鲁塞尔召开峰会，双方将就不断增加的贸易分歧进行沟通，并就如何应对欧债危机达成共识。中国国务院总理温家宝将会见欧盟委员会主席巴罗佐和欧盟理事会主席范龙佩。双方还将讨论人权和可持续发展问题。

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