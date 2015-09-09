中国欧盟商会称中国正在失去改革的动力

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月8日（记者 Michael Martina） - 中国欧盟商会周二称中国政府正在丧失经济改革的动力，并谴责中国基于国家安全考虑的立法是有损外资企业利益的“保护主义倾向”。
今年，中国经济增速预计将放缓至25年来的低点，中国A股自6月中旬以来累计下跌了40%。这些亦拖累全球金融市场下跌。
国际企业团体的抱怨以及希望当局推进市场化改革的急切已经变成益发强烈的呼吁，中国经济下行令那些对中国市场自由化进程持乐观看法的人们受挫。
中国欧盟商会在年度商业气候报告中称，企业对新出台的一系列有关国家安全的法律感到担忧，这些立法“损害中国市场的可信度”。
“现在一些改革动力明显在丧失，”报告称，“显而易见的缓慢节奏”令企业感到不安。
“中国政府必须避免屈从于限制合法市场准入的保护主义倾向，无论是出于国家安全或是其它方面的顾虑，”报告指出。
中国称，新立法对防范从武装分裂到互联网黑客攻击等方面严重的安全风险至关重要。
中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）在简布会上对记者表示，中国经济仍拥有强劲的增长潜力，但是商会成员企业希望中国领导人加快推进改革。
“我们无疑乐于看到每届政府都有更强烈的紧迫感，而不是这种观望的态度，”伍德克称。
他表示，中国欧盟商会支持中国正在进行的反腐败运动，但这场运动也在政府内部“造成不安”，并延缓了改革的实施。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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