即便中国获市场经济地位 欧盟仍须保持贸易保护措施--欧盟官员

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透华盛顿3月9日 - 欧盟贸易执委玛姆斯托姆周三表示，即便欧盟决定给予中国市场经济地位，欧盟仍须保持强有力的贸易保护措施。
玛姆斯托姆在华盛顿向记者表示，欧盟内部正在就是否给予中国市场经济地位进行讨论，但这不会改变中国处理国内过剩钢铁产能的必要性。中国的过剩钢铁目前大量涌入国际市场。
“不管能否获得市场经济地位，中国都需要负起责任，并确保不要将该国的过剩钢铁倾销到国际市场上，”玛姆斯托姆说。
欧盟执委会计划在12月决定是否给予中国市场经济地位。该地位将限制欧盟针对进口自中国的过度廉价产品征税的能力。
路透上周五独家报导称，欧盟考虑将中国大幅减少对欧洲的钢铁出口，作为给予中国市场经济地位的前提。
玛姆斯托姆未就欧盟内部围绕是否给予中国市场经济地位的讨论直接置评，但表示欧盟也在针对中国采取贸易救济措施，以期减少过剩产能和不公平的钢铁贸易做法。
她说，欧盟正在分析给予中国完全或部分市场经济地位，或者维持原状将带来的结果。
“我们需要对此进行非常全面的评估，需要应对钢铁危机。在贸易方面，我们还需要保持针对中国及其他国家强有力的贸易保护措施，不管是现在还是12月之后，”玛姆斯托姆并称。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
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