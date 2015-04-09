中国就欧盟禽肉关税配额管理措施向WTO提起诉讼

路透北京4月9日 - 中国商务部周三晚间称，中国就欧盟的禽肉关税配额管理措施，提出与欧盟在世界贸易组织（WTO）争端解决机制下进行磋商，正式启动世贸组织争端解决程序。

商务部新闻稿称，欧盟在2012年分别与巴西、泰国就熟制鸭肉等7个税号的禽肉产品达成配额分配协议，并于2013年3月正式实施。中国认为欧盟上述措施涉嫌违反《1994年关税与贸易总协定》的相关规定。

商务部发言人孙继文称，欧盟的措施损害了中国禽肉生产出口企业的贸易利益，中国业界对此强烈不满。希望在世贸争端解决机制下，通过积极对话与沟通，欧盟能够纠正其错误作法，妥善解决中方关注。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 黄凯)

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