中国诉欧盟紧固件反倾销案胜诉 可能寻求贸易制裁

路透日内瓦1月18日 - 世界贸易组织(WTO)周一公布了中国诉欧盟对中国部分钢铁紧固件最终反倾销措施争端案执行之诉上诉机构报告，中国立场和主张获得全面支持，随后中方可能要求对欧盟进行贸易制裁。

中国自2001年加入WTO以来从未要求实施贸易制裁，但这次经过七年的努力，中国现在有可能要求赔偿。

“欧方自2009年1月30日起对自中国进口的钢铁紧固件产品征收高达85%的反倾销税，直接影响中国近10亿美元出口、上千家紧固件企业生存和超过十万人就业，对中国产业造成巨大经济损失，中国业界对此强烈不满，”中国商务部条法司负责人发表谈话称。

中方敦促欧方认真遵守世贸组织上诉机构作出的最新裁决，尽快撤销目前对中国紧固件产品仍在实施的违规反倾销措施。否则中方将保留在世贸组织争端解决框架下采取进一步行动的权利。

根据路透按国际贸易中心(ITC)数据的分析，中国对欧盟出口钢铁紧固件产品的金额在2008年达到逾10亿美元高峰；但在欧盟2009年向中国这类产品课征反倾销税后，则降至平均约2亿美元。

倾销是指一国厂商以低于正常的价格将产品出口到其他国家。而据WTO规则，各国可对他国倾销行为采取惩罚措施。

但课征反倾销税还得遵守严格的规定。在这宗贸易争端中，中国诉欧盟未正确运用规定。WTO仲裁小组同意中方看法。

欧盟上诉但败诉，并称已调降了税率。但中国投诉说，欧盟在服从裁决方面做得还不够；中方再度胜诉。

欧盟的最后上诉似乎产生反效果，WTO的裁定推翻了之前有利欧盟的几点，且针对欧盟的裁决变得严厉。

一位欧盟贸易官员拒绝置评。(完)