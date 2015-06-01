焦点：中国雾霾问题亟需治理 欧洲环保企业将受惠

路透伦敦5月29日 - 一些投资者的目光正从中国经济放缓和股市下跌转移开来，开始关注可能受益于中国的另一重要题材--环境治污的欧洲股票。

上海股市回调期间出炉的数据也显示中国经济增长率正在放缓。

但金融数据公司EPFR周五的数据显示，本周中国股票基金仍吸引超过40亿美元资金流入，表明中国仍然拥有全球投资者的支持。

对一些欧洲企业来说，那很可能意味着乘借治理中国长期污染问题的宏大计划的机会，例如北京等中国主要城市雾霾问题治理。

皇家伦敦资产管理(Royal London Asset Management)欧洲股票基金经理威廉姆斯(Andrea Williams)说道：“随着全球的工业化，中国等国势必要在污染和环境问题上下更大力气。”

据中国央行估计，未来五年中国每年需要投入2万亿元人民币(约3,200亿美元)用于治理污染，而政府财政只能覆盖其中的十分之一左右，这就需要国内和国际企业来填补其余的资金缺口。

在这种背景下，券商Aviate Global的共同创始人Gary Paulin看好ABBABBN.VX和苏伊士环境(Suez Environnement) (SEVI.PA)。威廉姆斯也认为苏伊士和威立雅(Veolia)(VIE.PA)是潜在受益者。

据MSCI明晟的数据，其蓝筹欧洲指数.MIEU00000PUS企业平均6%的营收便来自中国。

中国经济的放缓，令一些在中国有较大曝险的企业，尤其是采矿企业和奢侈品生产商苦不堪言。

不过，像苏伊士及威立雅等企业就可能有增长机会。它们的中国市场营收占比平均都不到5%。

这两家公司都曾在中国参与废物及水资源管理项目，而ABB曾在中国帮助兴建较不会制造雾霾的电厂。

这三家公司的股票市值都相当高。

根据汤森路透StarMine，威立雅未来12个月市盈率(本益比)约为20倍，苏伊士集团为21.5倍，ABB是17.7倍，三者都高于泛欧绩优股STOXX 600指数的16.2倍平均市盈率。

不过，Aviate Global的Paulin说，考虑到中国市场增长潜力，这样的溢价可能合理。

瑞士Reyl银行投资长Francois Savary也同意，中国治理环境污染问题的计划确实有潜在获利机会，欧洲企业仍有许多机遇。

“中国央行仍将挹注流动性来支撑市场，对于公用事业以及清洁科技企业来说，中国市场长期来看将大有可为。”(完)

(编译 白云/孙茉莉/李婷仪 审校 王丽鑫/王颖/李爽)

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