（修正）中国考虑加大对中东欧地区投资力度

焦点：沙特和科威特发出明确信号 减产协议或继续实施至下半年
路透阿布扎比4月20日 - 海湾地区主要产油国沙特和科威特发出了迄今为止最为明确的信号，即石油输出国组织(OPEC)计划将与非OPEC国家达成的原油限产协议继续实施到今年下半年。
（内文第二段，因属“欧元区”的外围而具有广阔的发展空间，更正为“欧盟”）
路透贝尔格莱德12月16日 - 中国周二表示，将创建一只规模30亿美元(24亿欧元)的新基金，投资中东欧地区。中国寻求在该地区站稳脚跟，把这里当做通往欧盟的门户。
中国认为，中东欧是获利潜力极大的市场，也是欧盟的桥头堡。该地区薪资水平相对较低，拥有高素质的劳动人口，且因属欧盟的外围而具有广阔的发展空间。
中国在该地区投资，往往是以中国国有银行提供贷款融资、由中国企业实施工程项目的形式出现，特别是在基础设施和能源领域。
但在贝尔格莱德召开的中国和16个中东欧国家领导人峰会上，中国总理李克强表示，中国对“新的融资和投资模式持开放态度”。
在为期三天的访问中，李克强或将与匈牙利和塞尔维亚批准贝尔格莱德-布达佩斯高铁建设项目。
“中方可以创立一个总价值30亿美元的新投资基金，”李克强在峰会上表示。他的讲话被翻译成塞尔维亚语。
他说，“我们期待公私伙伴关系、各种租赁协议等新型的合作方式，这将会使我们的合作更加富有成效。这样也可满足欧盟成员国希望本身的规定得到遵重的愿望。”
东道国塞尔维亚总理阿莱克桑达尔·武契奇(Aleksandar Vucic)也提到需要寻找新的融资方式。这反映出有关该地区债务水平的忧虑。
“特别重要的一点是，要使利益各方之间的融资体系多元化，可以透过特许权或公私伙伴关系的方式来为投资项目融资，”武契奇说。
中国于2012年宣布为该地区提供100亿美元信贷额度。
李克强周四将参加贝尔格莱德环城高速公路上一座大桥的竣工仪式。这座大桥耗资1.7亿欧元，由中国公司修建。李克强周二表示，他希望通往布达佩斯的高铁能在两年内完成。
中国计划扩大在希腊主要港口比雷埃夫斯的影响力，这些项目可起到辅助作用。中国船运巨擘中国远洋运输集团(COSCO)于2009年获得了35年的特许权，改造并运营两个集装箱货运码头，作为通往巴尔干乃至中欧市场的门户。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
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