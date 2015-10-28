连接中国与欧洲的铁路为更多生鲜食品贸易开路--报告

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月28日（记者 Dominique Patton/Matthew Miller） - 荷兰合作银行报告预计，连接中国和欧洲的铁路投资的增加可能提振中国肉类和牛奶产品的进口。
报告指出，中国铁路站点处理农产品的新设施将允许进口更多容易变质的产品、开辟新的贸易通道、提升欧洲对中国农产品贸易的优势。
“这可能改变局面，”荷兰合作银行亚洲首席执行官Jeroen Nijsen称，并提到中国20%的食品进口自欧洲。
“运输时间目前约为40-50天；如果运输时间能缩短到13天或两周，这可能给欧洲带来新的空间。”
中国目前每年从欧洲进口60-70亿美元的易变质食品，主要是猪肉、牛奶、水果和海产品。
但中国对高质量新鲜食品的需求正在迅速上升。荷兰合作银行称，线上零售商新鲜产品的销售正在大幅上升，未来几年每年的销售增长料超过50%。
报告还指出，进口食品占线上食品销售的13%，是价值最高的产品。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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