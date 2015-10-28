连接中国与欧洲的铁路为更多生鲜食品贸易开路--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月28日 - 荷兰合作银行报告预计，连接中国和欧洲的铁路投资的增加可能提振中国肉类和牛奶产品的进口。

报告指出，中国铁路站点处理农产品的新设施将允许进口更多容易变质的产品、开辟新的贸易通道、提升欧洲对中国农产品贸易的优势。

“这可能改变局面，”荷兰合作银行亚洲首席执行官Jeroen Nijsen称，并提到中国20%的食品进口自欧洲。

“运输时间目前约为40-50天；如果运输时间能缩短到13天或两周，这可能给欧洲带来新的空间。”

中国目前每年从欧洲进口60-70亿美元的易变质食品，主要是猪肉、牛奶、水果和海产品。

但中国对高质量新鲜食品的需求正在迅速上升。荷兰合作银行称，线上零售商新鲜产品的销售正在大幅上升，未来几年每年的销售增长料超过50%。

报告还指出，进口食品占线上食品销售的13%，是价值最高的产品。（完）