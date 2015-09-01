中国市场情势不会动摇欧洲经济--欧盟官员

“我们正在仔细监控中国与俄罗斯的经济和金融情势，”莫斯可维西对记者说，“我相信这些最新市场情势发展不会动摇欧洲经济。”

受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓亦拉低服务业PMI。下半年经济增速有破7%风险，短期仍需政府投资加码，并继续以宽松政策护航。