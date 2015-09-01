中国市场情势不会动摇欧洲经济--欧盟官员

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透巴黎9月1日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周二表示，中国市场情势不会动摇欧洲经济，并称没有理由怀疑欧盟的2016年经济增长预估。
“我们正在仔细监控中国与俄罗斯的经济和金融情势，”莫斯可维西对记者说，“我相信这些最新市场情势发展不会动摇欧洲经济。”
受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓亦拉低服务业PMI。下半年经济增速有破7%风险，短期仍需政府投资加码，并继续以宽松政策护航。
最新官方数据显示，俄罗斯经济仍陷于深度衰退。分析师称最近外部条件恶化可能影响经济复苏。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧/艾茂林)
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