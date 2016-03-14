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中国财经 | 2016年 3月 14日 星期一 09:07 BJT

中国电动车销量今年将翻番--工信部部长

路透北京3月13日 - 中国工信部部长苗圩周日称，中国今年的电动车产量和销量将翻番。

苗圩在周日两会间隙对记者表示，中国去年的电动车销量超过30万辆。

电动车电池的可靠性、行驶里程和使用寿命都需要提高，中国需要加快电动车充电桩的建设。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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