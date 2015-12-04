中国沪深交易所明年引入熔断机制 涨跌停短期难以放宽或取消（更新版）

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路透北京12月4日 - 中国上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所周五公告称，经证监会同意正式发布指数熔断相关规定，于2016年1月1日起正式实施；但放宽或取消涨跌幅限制度在短期内难以实施。

公告称，三家交易所将触发5%熔断阈值暂停交易30分钟缩短至15分钟，但保留了尾盘阶段触发5%或全天任何时候触发7%暂停交易至收市的安排。

“从今年股市异常波动的情况看，涨跌停板制度在极端情况下不足以发挥稳定市场的作用，引入指数熔断机制的必要性显得比较突出，”公告称，“...当市场‘暴涨’时，也需要熔断机制稳定市场情绪，防范投资者对市场上涨的过度反应。”

对于保留尾盘触发5%或全天任何时候触发7%暂停交易至收市的安排，公告解释称，这主要是考虑境内市场在尾盘阶段出现大幅波动的情况较多，尾盘熔断有助于防范尾市异动风险；沪深300指数涨跌幅达7%时往往意味着市场已经发生剧烈波动，可能面临极端系统性风险，需给予市场更多冷静时间，避免恐慌情绪蔓延加剧市场波动。

而涨跌停板制度是中国证券市场基础性制度安排，放宽或取消涨跌幅限制度会影响结算风险管理制度、杠杆类业务风控措施、市场监察指标等现行制度安排，对投资者的交易习惯影响也比较大，“短期内难以实施，”公告称。

有部分市场人士建议只设下跌熔断，对此，公告称，境内市场投资者结构以中小散户为主，价格双向波动较大，既出现过恐慌性下跌，也曾出现过快上涨；当市场“暴涨”时，也需要熔断机制稳定市场情绪，防范投资者对市场上涨的过度反应。

所谓“熔断机制”，是指在交易过程中，当价格波动幅度达到某一限定目标时，交易将暂停一段时间，或者交易可以继续进行，但报价限制在一定范围之内。由于这种情况和保险丝在电流过量时会熔断，而令电器受到保护相类似，故称之为熔断机制。

今年9月7日至9月21日，三家交易所就指数熔断相关规定公开征求意见。从公开征求意见情况看，投资者普遍认为30分钟的熔断时间过长。部分市场人士建议放宽或取消个股涨跌幅限制并引入个股熔断。（完）

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