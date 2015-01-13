中国12月出口同比增长9.7% 进口同比下降2.4%

中国外管局报告称严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京1月13日 - 中国海关周二公布，按美元计价的2014年12月出口同比增长9.7%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长6.8%和下降7.4%。
海关数据显示，12月贸易顺差496.13亿美元，路透调查预估中值为顺差498.5亿美元。
2014年全年来看，出口同比增长6.1%，进口同比增0.4%；进出口总值增3.4%。
以下为12月贸易数据详情：
指标 12月实际值 预估中值 区间 上月 上年同期
出口(%) 9.7 6.8 1.0~11.0 4.7 4.3
进口(%) -2.4 -7.4 -10.0~4.0 -6.7 8.3
贸易顺差(亿美元) 496.13 498.5 282~609 544.7 256.4
浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）。（完）
(发稿 侯向明/宿泱韫； 审校 曾祥进)
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