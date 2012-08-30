多家期交所酝酿未来长假期间正常开市--报载

路透北京8月30日电---中国商品期货交易所正在酝酿今後长假期间正常开市事宜.《中国证券报》周四报导称,多家期货交易所近期就今年中秋节与国庆节以及今後长假期间不停市、继续交易的相关事宜向期货公司徵求意见.

"交易所此举主要在於消除国内长假期间国际市场正常交易带来的风险累积,但应从品种选择、期货公司成本收益、风控等多方面综合考虑."报导引述海通期货总经理徐凌说.

据报导,长假期间交易方案主要有两种:一是节假日交易(周六、周日除外);二是节假日部分日期交易(周六、周日除外).

市场人士表示,第二种方案更合理,并非全部品种均需在长假期间交易,有正常交易需求的主要是与国际市场关联度较高的品种,包括铜等有色金属以及棉花、大豆等.

此外,由於多数银行在长假期间调整营业时间,所以银期转账可能存在技术问题.长假期间,期货公司的人力配备、风控、结算也存在技术问题.业内人士表示,期货公司在长假期间增加的直接、间接成本与收入可能不成比例.

此前,每逢国内长假,国内三大商品期货交易所大多采取提高保证金、扩大涨跌停板幅度等措施防范假期可能存在的风险.但对於投资者而言,如果长假期间国际市场出现大涨大跌却无法进行交易,容易导致较大损失.

报导并称,推出期货品种的夜盘将是国内期货市场交易时间的另一大创新.此前,上海期货交易所理事长王立华在该所举办的衍生品论坛上表示,上期所下一步将探索建立上市品种连续交易制度,初步拟定选择黄金期货作为试点品种,目前已完成模拟盘的测试.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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