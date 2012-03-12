中金所称国债期货上市条件基本具备--总经理

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京3月12日电---中国金融期货交易所总经理朱玉辰周一表示,国债期货上市的条件已基本具备,上市後能够稳定运行.但目前没有具体的时间表.
"当前,国债期货上市条件基本成熟,市场发展的各项基础制度建设已经具备,推出国债期货能够做到风险可测、可控和可承受,"他在出席"两会"(政协和人大会议)代表新闻发布会时表示.
中金所2月初宣布启动国债期货仿真交易,并表示将逐步对外开放,分批次发展期货公司、银行、证券、基金等机构投资者参与,在适当时机推向全市场.
此前召开的2012年全国证券期货监管工作会议上,也已提出"稳妥推出国债、白银等期货品种以及期权等金融工具"的要求,有业内人士预计国债期货有望年内重返市场.
国内股指期货的成功推出和两年以来的平稳运行,为国债期货上市积累了宝贵的经验.不过中金所在2006年10月开展股指期货仿真交易,直至2010年4月才从仿真交易过渡至正式交易,期间历时约三年半.
20世纪90年代初国债期货已进行交易试点,但因可供交割的国债现券数量小於期货的交易规模,导致国债期货的投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重,最终爆发"327"国债事件,原万国证券公司等机构濒临破产,1995年国债期货试点暂停.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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