焦点：西方交易所寻求与中国合作 无视短期震荡看重长期增长

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦9月25日 - 按照教科书对市场崩溃的定义，中国市场今年的情形恰好符合：价格剧烈波动、数万亿(兆)美元市值蒸发、新股发行暂停以及打击所谓的“恶意做空”。
然而，为了在相对成熟和饱和的国内市场之外寻求增长，西方股票交易所似乎并未被这种情形吓破胆。他们纷纷寻求与中国合作，但由于新兴市场正在努力应对大宗商品价格下跌、政治丑闻以及危机后廉价信贷时代可能终结，西方交易所的努力可能要很多年之后才会获得回报。
英国和中国正在就伦敦和上海股票市场连通方案进行可行性研究，这是英国财政大臣奥斯本提出的旨在“加强与中国经济联系”的一系列倡议的一部分。
此外还有一项规模稍小的交易，位于巴黎的泛欧交易所(ENX.PA)本周宣布，将与上海证券交易所.SSEA合作，在中国推销现货、衍生品、大宗商品和指数数据。
“角力的场所正转向新地区，”TABB Group的分析师Rebecca Healey称，“交易所把目光放在扩大投资机会以及实现更大的规模经济上...这是一场地盘争夺战。”
加深与中国的联系在吸引更多IPO方面的好处是显而易见的，前提是你不要介意今夏的股市震荡。根据安永会计师事务所的数据，2015年上半年中国市场的IPO交易数量居全球之冠，第二季度更是赢得了三宗最大的IPO交易。
但此后中国的IPO被冻结，投资者也不断从新兴市场中撤出投资。
一些人士称，中国的市场自由化之路是一种长期预期。中国经济仍在增长，居民储蓄也被视为一种机遇。伦交所(LSE) (LSE.L)发言人称，投资者认为对中国的投资不是一、两年的事，而是一个“世世代代”的工程。
“如果你是做长线投资，那么市场有上升的空间，”交易所研究机构Mondo Visione的董事总经理Herbie Skeete称，“但这取决于你想等待多久。”
分析师称，那些押注沪伦通的投资者可能还要等一段时间。这个计划的年度成本轻松就能达到六位数，投资者的兴趣短期或不明显，除了今年市场的波动和下跌以外，时差可能加剧流动性的清淡程度。
持怀疑态度的人还提出政治和监管风险。中国当局的干预范围很广，包括限制各种交易到公共调查；这两个市场的运作显然存在明显差异。
所有这些都表明，西方交易所寻求促进增长和交易量，无疑会因与中国等市场的关系加强而受益，今年市场的动荡走势及其对投资者偏好和IPO活动的影响，可能使得这个过程比预期更长，且更坎坷。
“对这样大的经济体，显然大家都认为这是一个潜在机会，”BATS Chi-X Europe执行长Mark Hemsley表示。“但情况要比乍看起来复杂得多。”(完)
(编译 汪红英/孙国玉/李爽 审校 许娜/孙茉莉/于春红)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。