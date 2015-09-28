焦点：西方交易所寻求与中国合作 无视短期震荡看重长期增长

路透伦敦9月25日 - 按照教科书对市场崩溃的定义，中国市场今年的情形恰好符合：价格剧烈波动、数万亿(兆)美元市值蒸发、新股发行暂停以及打击所谓的“恶意做空”。

然而，为了在相对成熟和饱和的国内市场之外寻求增长，西方股票交易所似乎并未被这种情形吓破胆。他们纷纷寻求与中国合作，但由于新兴市场正在努力应对大宗商品价格下跌、政治丑闻以及危机后廉价信贷时代可能终结，西方交易所的努力可能要很多年之后才会获得回报。

英国和中国正在就伦敦和上海股票市场连通方案进行可行性研究，这是英国财政大臣奥斯本提出的旨在“加强与中国经济联系”的一系列倡议的一部分。

此外还有一项规模稍小的交易，位于巴黎的泛欧交易所(ENX.PA)本周宣布，将与上海证券交易所.SSEA合作，在中国推销现货、衍生品、大宗商品和指数数据。

“角力的场所正转向新地区，”TABB Group的分析师Rebecca Healey称，“交易所把目光放在扩大投资机会以及实现更大的规模经济上...这是一场地盘争夺战。”

加深与中国的联系在吸引更多IPO方面的好处是显而易见的，前提是你不要介意今夏的股市震荡。根据安永会计师事务所的数据，2015年上半年中国市场的IPO交易数量居全球之冠，第二季度更是赢得了三宗最大的IPO交易。

但此后中国的IPO被冻结，投资者也不断从新兴市场中撤出投资。

一些人士称，中国的市场自由化之路是一种长期预期。中国经济仍在增长，居民储蓄也被视为一种机遇。伦交所(LSE) (LSE.L)发言人称，投资者认为对中国的投资不是一、两年的事，而是一个“世世代代”的工程。

“如果你是做长线投资，那么市场有上升的空间，”交易所研究机构Mondo Visione的董事总经理Herbie Skeete称，“但这取决于你想等待多久。”

分析师称，那些押注沪伦通的投资者可能还要等一段时间。这个计划的年度成本轻松就能达到六位数，投资者的兴趣短期或不明显，除了今年市场的波动和下跌以外，时差可能加剧流动性的清淡程度。

持怀疑态度的人还提出政治和监管风险。中国当局的干预范围很广，包括限制各种交易到公共调查；这两个市场的运作显然存在明显差异。

所有这些都表明，西方交易所寻求促进增长和交易量，无疑会因与中国等市场的关系加强而受益，今年市场的动荡走势及其对投资者偏好和IPO活动的影响，可能使得这个过程比预期更长，且更坎坷。

“对这样大的经济体，显然大家都认为这是一个潜在机会，”BATS Chi-X Europe执行长Mark Hemsley表示。“但情况要比乍看起来复杂得多。”(完)