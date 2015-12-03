人民币收小升中间价创三个月新低 倒量需求旺盛成交明显

路透北京12月3日 - 人民币兑美元即期周四收盘小升，中间价则贬至逾三个 月新低。交易员称，市场消息面乏善可陈，交投各方在6.40元关口前表现谨慎，虽然购汇需 求仍甚，贬值压力不减，但亦忌惮监管层维稳，短期人民币料仍维持区间波动。

交易员指出，国际美元 .DXY 强势上行至100关口上方，曾一度推低离岸CNH下跌，但离岸市场与在岸价差已近500个点子，离岸CNH空头亦不敢贸然推低汇价。两地价差暂 处于紧平衡状态，若无外部因素干扰将持稳。因在岸市场持僵，机构借机倒量博年度成交排 名，本周成交放量明显。

“购汇还是多，买（美元）盘下不来，今天波动稍微大了一点，显然是上面（监管层） 砸的多了些，不动的时候大家也都会倒倒量，贬值压力还是比较大，还是区间波动吧。”一 中资行交易员称。

另一股份行交易员指出，客盘仍是即期走向主要影响因素，目前人民币贬值预期不会改 变，美元还在强周期内，且国内经济没有明显好转。

财新/Markit周四联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)回落至51.2。需求疲 弱、新订单指数降至逾一年次低水平，拖累财新中国11月服务业PMI再度下滑。制造业和服 务业双双低迷，暗示下半年保7难度加大，经济筑底仍需时日。

广发银行11月外汇市场简报称，暂时维持6.30-6.45的短期波动区间预计，如果12月美 元指数没有出现超乎预期的涨幅（涨逾104），美元对人民币有较大机会维持汇改以来的波动区间。

全球汇市方面，欧元兑美元周四在七个半月低位附近徘徊，投资者预期欧洲央行将出台 更多刺激政策，而美元受美联储升息预期支撑不断刷新高位。美联储主席叶伦周三暗示本月 稍晚升息，再次突显出这两大央行货币政策的分歧。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3977。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3972 6.3988 0.03%

中间价 CNY=SAEC 6.3982 6.3958 -0.04%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 245.86亿美元 273亿美元

日内波动幅度(pips) 45 日高6.396 日低6.4005

今年以来升贬幅度 -3.02%

2005年汇改以来升贬幅度 29.38%

1年期美元/人民币掉期 +475

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.447 6.4457

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.645 6.651

R=>

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完）