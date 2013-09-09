中国放宽棚改项目债券融资比例上限--报载

路透上海9月9日 - 中国国家发改委为棚户改造项目尽可能打开绿色通道。据第一财经日报周一报导，发改委8月底下发通知，对专项用于棚户区改造项目发债募集资金额度比例放宽至总投资的70%上限，同时首次明确鼓励企业发行“债贷组合”专项债券用于棚户区改造项目建设。

报导指出，这项名为《关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》明确规定，凡是承担棚户区改造项目建设任务的企业，均可申请发行企业债券用于棚户区改造项目建设；对于专项用于棚户区改造发债申请，将按照‘加快和简化审核类’债券审核程序，优先办理核准手续，加快审批速度。

“发改委曾规定，企业债筹集资金用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%，这意味着棚改项目发债杠杆提高了10个百分点。”报导援引上海某券商债券承销人士称。

此外，通知还对近期由国开行首创的“贷债组合”模式进行了肯定，并明确提出，“鼓励企业发行‘贷债组合’专项债券，用于棚户区改造项目建设”。

所谓“贷债组合”是指，按照“融资统一规划、贷债统一授信、动态长效监控、全程风险管理”的模式，由银行为企业制定系统性融资规划，根据项目建设融资需求，将企业债券和贷款统一纳入银行综合授信管理体系，对企业债务融资实施全程管理。

此前，在今年7月中旬，经国家发改委核准，由国开行担任“综合融资协调人”的国内首只“债贷组合”试点企业债券“13岳阳城投债”成功发行，由国开证券任主承销商，募集资金主要用于岳阳云梦新城等11个棚户区改造项目。

另据财新网报道，央行近期给予国开行新增1,000亿元“软贷款”额度，用于支持棚户区改造。与商业银行的贷款资金不可以作为项目资本金不同，国开行的“软贷款”可以作为项目资本金运用，在此基础上进一步融资。

国开行数据显示，截至今年6月末，该行累计发放保障性安居工程贷款5,301亿，其中棚户区改造贷款3,423亿，均远超其他商业银行，成为支持保障性安居工程主力银行。

今年6月底召开的国务院常务会议上，国务院总理李克强提出研究部署加快棚户区改造；会议提出了6项政策支持措施，引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持是其中之一。(完)

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。