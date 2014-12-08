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中国财经 | 2014年 12月 8日 星期一 10:20 BJT

中国11月出口同比增长4.7% 进口同比下降6.7%--海关

路透北京12月8日 - 中国海关周一公布，按美元计价的11月出口同比增长4.7%，进口同比下降6.7%。路透调查预估中值分别为增长8.2%和3.9%。

海关数据显示，11月贸易顺差544.7亿美元，同比扩大61.4%。路透调查预估中值为顺差435亿美元。

海关新闻稿还显示，前11个月出口同比增长5.7%，进口增长0.8%；贸易顺差3,325亿美元，扩大42.2%。

以下为11月贸易数据详情：

指标 11月实际值 预估中值 区间 上月 上年同期

出口(%) 4.7 8.2 1.5~11 11.6 12.7

进口(%) -6.7 3.9 -2.0~6.3 4.6 5.3

贸易顺差(亿美元) 544.7 435 330~506 454.1 338

浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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