中国11月出口同比增长4.7% 进口同比下降6.7%--海关

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京12月8日 - 中国海关周一公布，按美元计价的11月出口同比增长4.7%，进口同比下降6.7%。路透调查预估中值分别为增长8.2%和3.9%。
海关数据显示，11月贸易顺差544.7亿美元，同比扩大61.4%。路透调查预估中值为顺差435亿美元。
海关新闻稿还显示，前11个月出口同比增长5.7%，进口增长0.8%；贸易顺差3,325亿美元，扩大42.2%。
以下为11月贸易数据详情：
指标 11月实际值 预估中值 区间 上月 上年同期
出口(%) 4.7 8.2 1.5~11 11.6 12.7
进口(%) -6.7 3.9 -2.0~6.3 4.6 5.3
贸易顺差(亿美元) 544.7 435 330~506 454.1 338
浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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