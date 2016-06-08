中国5月美元计价出口同比降4.1%逊预期 进口降0.4%为19个月最小

路透北京6月8日 - 中国海关总署周三公布，以美元计价5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。

海关数据显示，5月贸易顺差为499.8亿美元，路透预估中值为580亿美元。5月进口降幅为2014年10月以来最小。

5月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -4.1 -3.6 -9.0~3.5 -1.8 -2.5

进口(%) -0.4 -6.0 -13.0~6.7 -10.9 -17.6

贸易顺差(亿美元) 499.8 580 456~691 455.6 594.9

海关同时公布人民币计价的外贸数据，5月以人民币计价出口同比增长1.2%，5月以人民币计价进口同比增长5.1%，贸易顺差为3,247.70亿元人民币。（完）