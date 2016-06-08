中国5月美元计价出口同比降4.1%逊预期 进口降0.4%为19个月最小

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月8日 - 中国海关总署周三公布，以美元计价5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。
海关数据显示，5月贸易顺差为499.8亿美元，路透预估中值为580亿美元。5月进口降幅为2014年10月以来最小。
5月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -4.1 -3.6 -9.0~3.5 -1.8 -2.5
进口(%) -0.4 -6.0 -13.0~6.7 -10.9 -17.6
贸易顺差(亿美元) 499.8 580 456~691 455.6 594.9
海关同时公布人民币计价的外贸数据，5月以人民币计价出口同比增长1.2%，5月以人民币计价进口同比增长5.1%，贸易顺差为3,247.70亿元人民币。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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