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中国财经 | 2015年 9月 8日 星期二 11:05 BJT

中国8月人民币计价出口同比下降6.1% 进口同比下降14.3%--海关

路透北京9月8日 - 中国海关周二公布，8月人民币计价出口同比下降6.1%，进口同比下降14.3%。上月分别为下降8.9%和8.6%。

海关并公布，当月贸易顺差3,680.30亿元人民币，7月为顺差2,630亿元。(完)

(发稿 乔艳红；审校 杨淑祯)

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