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中国财经 | 2015年 10月 13日 星期二 10:29 BJT

中国海关：9月人民币计价出口同比下降1.1% 进口降17.7%

路透北京10月13日 - 中国海关周二公布，9月以人民币计价出口同比下降1.1%，进口同比下降17.7%。上月分别为下降6.1%和14.3%。

海关并公布，当月贸易顺差3,762亿元人民币，上月为顺差3,680.3亿元。

海关发布新闻稿显示，9月外贸出口先导指数为34，和8月持平，结束此前六个月下滑走势。

整个前三季度，以人民币计价出口同比下降1.8%，进口下降15.1%，顺差2.61万亿元。 （完）

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