数据观测：中国10月进出口降幅均料收窄 贸易顺差有望创新高

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
--调查结果:
指标 10月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构
数
出口(%) -3.0 -6.3~1.6 -3.7 11.6 30
进口(%) -16.0 -23~-7.1 -20.4 4.6 30
贸易顺差(亿美元) 647.5 540~800 603.4 454.1 28
--数据要点：
路透综合30家机构预测中值结果显示，中国10月进、出口同比跌幅都将小幅收窄，因主要贸易国经济景气有所回升；但当前外部环境依然存在较大不确定性，外需仍显疲弱，出口形势总体并未明显改善。
预测中值结果显示，10月贸易顺差可能达647.5亿美元，较上月继续扩大，并有望创出历史新高。在出口低迷的情况下，经常账户却持续录得大额盈余，表明内需不足对中国经济增长的拖累更大。
“预计10月份内外需小幅恶化，当前我国内外需仍较为疲软，加上海外节假日订单因素扰动逐步消退，预计本月进出口数据压力仍较大。”申万宏源证券研究报告指出。
兴业银行首席经济学家鲁政委指出，高频数据显示，国庆假期结束后航运需求恢复缓慢，由此推断10月出口同比仍可能负增长；进口方面，在国内经济放缓情况下，中国对国际大宗商品需求的增速也会趋势性下降，而商品价格的大幅调整则进一步放大了进口金额的萎缩幅度。
交通银行报告则认为，出口形势总体并未明显改善，加之去年同期出口基数较高，预计10月出口跌幅将扩大至4.5%，全年出口增速为-1.0%。
进口方面，10月大宗商品价格依然延续了二季度以来的震荡下跌行情；与此同时，主要大宗商品的进口需求保持了一定增长。预计10月进口跌幅将缩小至14%，全年进口增速为-14.05%；预计10月贸易顺差为589亿美元。
不过招商证券认为，贸易顺差或略有收窄。因10月水泥价格反弹，加之9月中长期贷款超预期增长，预示着基建投资或有改善，国内需求可能略有回升，但金属、工业原料类大宗商品价格继续下行，预计进口规模均略高于上月，且由于基数不高，进口同比增速将明显上升。
中国证券报此前报导称，在外贸增速放缓大背景下，相关部门正在制定新一轮稳外贸措施，重点是支持跨境电子商务试验区等外贸新型商业模式创新发展。
中国国务院副总理汪洋日前表示，将加快推进内贸流通现代化，将内贸流通打造成经济转型发展的新引擎、资源优化配置的新动力、大众创业就业的新平台。推动中国从流通大国向流通强国迈进。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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