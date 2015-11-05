数据观测：中国10月进出口降幅均料收窄 贸易顺差有望创新高

--调查结果:

指标 10月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

出口(%) -3.0 -6.3~1.6 -3.7 11.6 30

进口(%) -16.0 -23~-7.1 -20.4 4.6 30

贸易顺差(亿美元) 647.5 540~800 603.4 454.1 28

--数据要点：

路透综合30家机构预测中值结果显示，中国10月进、出口同比跌幅都将小幅收窄，因主要贸易国经济景气有所回升；但当前外部环境依然存在较大不确定性，外需仍显疲弱，出口形势总体并未明显改善。

预测中值结果显示，10月贸易顺差可能达647.5亿美元，较上月继续扩大，并有望创出历史新高。在出口低迷的情况下，经常账户却持续录得大额盈余，表明内需不足对中国经济增长的拖累更大。

“预计10月份内外需小幅恶化，当前我国内外需仍较为疲软，加上海外节假日订单因素扰动逐步消退，预计本月进出口数据压力仍较大。”申万宏源证券研究报告指出。

兴业银行首席经济学家鲁政委指出，高频数据显示，国庆假期结束后航运需求恢复缓慢，由此推断10月出口同比仍可能负增长；进口方面，在国内经济放缓情况下，中国对国际大宗商品需求的增速也会趋势性下降，而商品价格的大幅调整则进一步放大了进口金额的萎缩幅度。

交通银行报告则认为，出口形势总体并未明显改善，加之去年同期出口基数较高，预计10月出口跌幅将扩大至4.5%，全年出口增速为-1.0%。

进口方面，10月大宗商品价格依然延续了二季度以来的震荡下跌行情；与此同时，主要大宗商品的进口需求保持了一定增长。预计10月进口跌幅将缩小至14%，全年进口增速为-14.05%；预计10月贸易顺差为589亿美元。

不过招商证券认为，贸易顺差或略有收窄。因10月水泥价格反弹，加之9月中长期贷款超预期增长，预示着基建投资或有改善，国内需求可能略有回升，但金属、工业原料类大宗商品价格继续下行，预计进口规模均略高于上月，且由于基数不高，进口同比增速将明显上升。

中国证券报此前报导称，在外贸增速放缓大背景下，相关部门正在制定新一轮稳外贸措施，重点是支持跨境电子商务试验区等外贸新型商业模式创新发展。

中国国务院副总理汪洋日前表示，将加快推进内贸流通现代化，将内贸流通打造成经济转型发展的新引擎、资源优化配置的新动力、大众创业就业的新平台。推动中国从流通大国向流通强国迈进。（完）