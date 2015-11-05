今年出口料基本与上年持平 进口将大幅下降--中国商务部报告

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月5日 - 中国商务部周四发布报告预计，今年中国出口规模将基本与上年持平，全年进口将呈现较大幅度下降，并拖累总体进出口出现下降；但从全球范围看，中国对外贸易发展状况相对较好，降幅低于全球贸易平均降幅，也低于大多数主要经济体的外贸降幅。
商务部网站刊登的中国对外贸易形势报告（2015年秋季）称，四季度中国所面临的外贸形势依然严峻，外需疲弱、内需不振以及大宗商品价格持续低位运行共同影响中国外贸增长。
“同时，考虑到上年四季度出口基数较高，今年四季度出口实现较快增长有一定难度。”报告称。
进口方面，中国工业生产、固定资产投资和消费呈现企稳趋势，加强进口的政策效果逐步显现，将对进口形成支撑。但国际大宗商品价格低位震荡，继续抑制进口金额增长。
人民币8月汇改带来的一次性贬值，促使中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口同比衰退多达两成，当月衰退型的贸易顺差以美元计创历史次高。而路透最新调查显示，中国10月进、出口同比跌幅都将小幅收窄，当月贸易顺差可能达647.5亿美元，较上月继续扩大，并有望创出历史新高。
商务部报告同时表示，2016年，中国外贸发展面临的外部环境依然复杂，国际市场需求持续低迷，传统竞争优势继续弱化，贸易摩擦有所加剧，但中国外贸发展的政策环境将进一步优化，外贸竞争新优势和新动能也在不断积累。
“2012年以来，中国对外贸易连续四年处于个位数增长甚至更低的区间，这在改革开放以来还是首次。”报告指出，出现这一局面，有外部环境不利的因素，也与中国竞争优势转换、外贸进入转型升级关键期有关。
而随着广大进出口企业转型升级意识增强、进程加快，中国外贸有基础、有条件渡过困难局面，在新的增长区间实现平稳健康发展，“只要外贸政策有力得当、企业主动调整转型，2016年中国外贸增速有望继续高于全球贸易增速，在国际市场所占份额将稳中有升。”
报告并称，中国将继续坚持扩大对外开放，着力破解制约外贸发展的深层次矛盾，着力结构调整和培育外贸竞争新优势，进一步提高贸易便利化水平，加快推进外贸新型商业模式发展。继续加强进口，发挥进口对国内产业技术升级和扩大消费的积极作用。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。