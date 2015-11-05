今年出口料基本与上年持平 进口将大幅下降--中国商务部报告

路透北京11月5日 - 中国商务部周四发布报告预计，今年中国出口规模将基本与上年持平，全年进口将呈现较大幅度下降，并拖累总体进出口出现下降；但从全球范围看，中国对外贸易发展状况相对较好，降幅低于全球贸易平均降幅，也低于大多数主要经济体的外贸降幅。

商务部网站刊登的中国对外贸易形势报告（2015年秋季）称，四季度中国所面临的外贸形势依然严峻，外需疲弱、内需不振以及大宗商品价格持续低位运行共同影响中国外贸增长。

“同时，考虑到上年四季度出口基数较高，今年四季度出口实现较快增长有一定难度。”报告称。

进口方面，中国工业生产、固定资产投资和消费呈现企稳趋势，加强进口的政策效果逐步显现，将对进口形成支撑。但国际大宗商品价格低位震荡，继续抑制进口金额增长。

人民币8月汇改带来的一次性贬值，促使中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口同比衰退多达两成，当月衰退型的贸易顺差以美元计创历史次高。而路透最新调查显示，中国10月进、出口同比跌幅都将小幅收窄，当月贸易顺差可能达647.5亿美元，较上月继续扩大，并有望创出历史新高。

商务部报告同时表示，2016年，中国外贸发展面临的外部环境依然复杂，国际市场需求持续低迷，传统竞争优势继续弱化，贸易摩擦有所加剧，但中国外贸发展的政策环境将进一步优化，外贸竞争新优势和新动能也在不断积累。

“2012年以来，中国对外贸易连续四年处于个位数增长甚至更低的区间，这在改革开放以来还是首次。”报告指出，出现这一局面，有外部环境不利的因素，也与中国竞争优势转换、外贸进入转型升级关键期有关。

而随着广大进出口企业转型升级意识增强、进程加快，中国外贸有基础、有条件渡过困难局面，在新的增长区间实现平稳健康发展，“只要外贸政策有力得当、企业主动调整转型，2016年中国外贸增速有望继续高于全球贸易增速，在国际市场所占份额将稳中有升。”

报告并称，中国将继续坚持扩大对外开放，着力破解制约外贸发展的深层次矛盾，着力结构调整和培育外贸竞争新优势，进一步提高贸易便利化水平，加快推进外贸新型商业模式发展。继续加强进口，发挥进口对国内产业技术升级和扩大消费的积极作用。（完）