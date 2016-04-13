中国3月人民币计价出口同比大增18.7% 进口同比降1.7%--海关

路透北京4月13日 - 中国海关周三公布，3月以人民币计价出口同比增长18.7%，进口同比下降1.7%；上月分别为下降20.6%和下降8%。

海关新闻稿称，当月贸易顺差缩窄至1,946亿元人民币，上月为顺差2,095亿元。一季度以人民币计价的出口同比下降4.2%；进口同比下降8.2%。

海关表示，中国3月外贸出口先导指数31.6，比上月回升0.3，先导指数说明二季度出口有望逐渐回稳。

今年中国政府外贸工作预期目标是“进出口回稳向好”，未设定具体数字目标。（完）