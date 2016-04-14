香港《经济日报》：内地出口表面好 结构困局未改

（4月14日社评）

内地上月出口大升11.5%，好得教市场感到意外，此并非无因，主要是去年基数异常偏低，且对个别新兴国、部分低端产品出口略改善，但中国的结构性外贸困局，实未有变。

基数偏低暖意局部，好转仅表象

内地经济数据经历1、2月份的低迷后，3月数据渐转好，最教市场惊喜的，是昨公布的出口数据，由2月倒退25.4%，3月却正增长11.5%。数据公布后，加深市场对内地经济触底反弹的憧憬，助中港以至环球股市造好。惟上月出口大幅改善，实属「意外」，原因至少有二。

其一，去年基数异常偏低。去年农历新年为十多年来最迟，至2月19日才过年初一，内地不少生产与贸易活动，要到3月上旬以至中旬，才陆续恢复正常，造成去年3月出口基数非正常偏低。今年年初一则在2月8日，内地经济活动在3月前几已全面恢复，造成今年出口大幅反弹的表象。

其二，出口暖意仅限局部。内地出口看似好转，惟并非外贸普遍回暖，就如海关总署昨亦指，总结首季度，仅对巴基斯坦、孟加拉、埃及、印度与俄罗斯等出口有所增长；且若细看出口产品种类，表现较好的主要是玩具，以及农产品、煤炭等，主要是低增值工业品与个别资源性产品拉动。

故内地上月出口数据亮丽的背后，实存明显「意外」因素，难言出口甚至经济将重拾上升动力。且外贸数据的细节，反而凸显内地外贸面对的结构性困局，仍未见改善。

环球续弱升级仍难 外贸难脱困

一方面，在环球经济续陷疲弱下，中国的主要贸易伙伴，无论发达国如欧盟、美国、日韩等，以至如东盟等新兴国，其需求低迷困局在短期内仍难觅出路，对中国商品的需求，暂难见好转势头。中国不少主要出口买家囊中羞涩，内地外贸自难真正步向复苏。

另一方面，中央亦深知内地出口仍过于依赖低增值、廉价出口，遂力推大众创业万众创新、中国制造2025等宏图，促内地企业升级转型，提升出口产品附加值，以增外贸竞争力。惟此难一蹴而就，如今年首季，内地机电产品、高新技术产品出口总值仍续跌，反映出口要结构性升级转型，仍长路漫漫。

正因如此，上月内地出口数据理想有一定偶然性，实际上是似好非好，难言已走出低潮。除非环球经济改观、内地产业升级转型有成，否则中国面对的结构性外贸困局，恐难有根本性改善。