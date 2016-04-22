焦点：中国去年出口额占全球比重为近50年来全球最高

资料图片：中国广州南沙港中的集装箱货物区一景。 REUTERS/Alex Lee

路透上海4月22日 - 在全球需求疲软形势下，中国出口企业却发现一丝曙光，他们不断从竞争对手那里夺取市场份额--这对中国来说固然是好消息，但扩张本身却会加剧贸易紧张关系。

根据联合国贸易与就业会议的数据显示，去年中国在全球出口中所占比重由2014年的12.3%升至13.8%。这是美国在1968年曾经占到的比重，此后任何国家一直都望尘莫及。

这一成功推倒了之前的普遍预期。外界原本认为，中国劳动力成本不断攀升，人民币兑美元在上个10年也升值将近20%，将导致该国的市场份额被成本更低的竞争者夺走。

然而，中国在近几十年工业崛起时期兴建的制造业基础设施，正在让出口保持旺盛，也为企业生产高价值产品提供了基础。

“中国是无可取代的，”丹麦一家银制品生产企业的前中国总经理Fredrik Guitman说。他并表示，可靠的交货时间比价格更重要。“他们说45天，就是45天。”

不过，中国企业在较复杂生产线方面展开竞争的同时，也在对长期以来产能过剩的行业进行去库存化，比如钢铁，该行业已经成为刺激全球贸易紧张关系的一大因素。本周美国和其它七个国家呼吁采取紧急行动，应对钢铁供应过剩的问题。许多人把过剩归咎于中国。

与此同时，中国2015年进口大幅下降逾14%，一些经济学家因此暗示，中国正在部署“进口替代”战略，将外国品牌挤出国内市场。

中国国务院周三出台系列政策，鼓励对外贸企业贷款并提高机电出口退税率。机械和机械设备在中国出口中所占比重最大。

这种政策或许不会受到美国的欢迎。美国共和党总统参选人特朗普已呼吁对进口自中国的产品征收45%的关税，这一信号似乎已引起美国选民的共鸣。

有可能出现的情况是，如果特朗普的主张成为政策，则成功实现价值链上移的中国企业的海外获利可能遭到贸易战的破坏。

**优势**

中国企业在外国市场百折不挠，主要依赖于该国对规模巨大且完整的供应链基础设施的投资。这使得中国企业在外国公司看来更加迅速，也更加可靠。这些外国公司将全部或部分产品外包出去。

“可靠性和速度比价格更重要，”Guitman说，“商品缺货带来的损失远远高于价格略高带来的损失。”

这一制造业环境使得生产原创产品的企业调整其产品并扩大规模。

“中国出口结构或许不像高收入经济体那么高端。但在更好的劳动力教育程度和创新投资增长之下，中国产品的单位价值逐渐变高，而且需要技术更熟练的劳工，”汇丰分析师报告称。

批评人士称，中国之所以能提升价值链，有很大一部分是因其施压外资企业转移技术，加上有系统且持续地刺探国外业界技术。

分析师说，中国有为数众多的中型企业在生产无人机、高科技电子标签、智能家庭装置和风力发电设备，他们所受关注度或许不如腾讯这类社群媒体，但对于那些自满的外国对手，这些公司所形成的威胁非同小可。

以无人飞行器制造商大疆为例，即可一窥中国出口商的实力。投行Oppenheimer & Co报告称，大疆在深圳利用智能手机元件制造生态系统的优势，攻下美国市场70%份额。

大疆一位发言人把可以就近聘雇到技术熟练的劳工，誉为该公司关键优势。

而在过度饱和的行业，企业也有希望。

例如，总部位于上海的昱辉屋顶电站(SOL.N)，曾经是中国光伏面板生产大军之一，深陷产业供应过度泥淖并背负庞大债务。

但该公司对发光二极体(LED)的投资，如今正取得成功，成为公司一条对美出口的新产品线。

该公司财报显示，LED业务毛利润超过30%，相比之下太阳能电池业务毛利润显得微不足道。

瑞能集团美国营销部主管Naveed Hasan称，该公司在中国市场的地位是一个优势。

“我们能够运用自己的品牌撬动大量合约制造商。”

**定价挑战**

但尽管中国扩大了市占率，但这个蛋糕在不断萎缩，而且中国企业尚未打造出类似苹果和路易威登这样响当当的品牌力量。

很多中国工业创新都侧重于加工和生产改善，以生产出成本更低但质量可接受的产品。

一些人担心，雇佣成本提高以及人民币升值会产生影响。

“这给企业带来升级压力，”中国商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所所长李健称。

中国生产者定价能力连降四年，中国政府预期未来还将面对更多困难。

“今年对外贸易环境仍复杂且不容乐观，”商务部发言人沈丹阳周二称。商务部调查的3,000家企业中有超过一半都“认为今年的形势愈发严峻”。

中国贸易市场份额图表： tmsnrt.rs/1SolzZ1

(完)