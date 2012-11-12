中国未来数月出口增速将回落至高个位数水平--巴克莱

路透北京11月12日电---中国10月出口同比增速跳升至双位数11.6%令人欣慰.但投资银行--巴克莱在最新报告中指出,9-10月出口强劲部分是受圣诞订单和基数较低因素影响,预计未来数月出口增速将再度回落到高个位数水平,且人民币升值空间有限.

"秋季广交会需求疲弱,加上采购经理人指数(PMI)中新出口订单分项指数仍处在荣枯线50下方,都暗示未来出口增长疲软,"巴克莱中国经济学家常建在报告中指出.

该行对今年全年中国出口增速预估为5.7%(可能向上修正),进口预估为5.4%.而中国政府今年年初设定的外贸增长目标为10%.

中国海关周六公布,10月出口同比增长11.6%,进口仅增长2.4%,当月贸易顺差扩大至320亿美元.今年1-10月,中国出口和进口累计同比分别增长7.8%和4.6%.

中国第112届广交会已经闭幕,和上一届相比,本届广交会与会人数减少10.3%,成交额下滑9.3%,表明外贸形势不容乐观.

另一家投行--中金公司也在研报中指出,从海关公布的季调後环比数据来看,10月出口环比下滑2.3%,较9月的增长11.4%回落明显,显示"出口的增长势头并未显着好转",加上广交会成交数据疲弱,因此"预计明年出口仍将个位数增长,出口形势仍不容乐观".

中金最新预计,今年全年出口增速7.0%,较早前预测小幅上调0.5个百分点;进口增速预测从原先的5.1%小幅下调至4.6%.

持续扩大的贸易顺差、资本回流中国市场以及人民币升至预期的存在,都加剧人民币升值压力.但巴克莱认为,外部不确定性、出口面临下滑风险以及中国正在进行的领导层换届,都意味着未来半年内人民币/美元升值空间有限.

今日人民币兑美元再创新高,中间价率先创下逾半年来新高,带动人民币早盘首次升破6.23整数关口.截至北京时间12:30,人民币兑美元仍停在涨幅上限位6.2291元,

中国商务部部长陈德铭周六在中共"十八大"期间接受媒体采访时也表示,中国9至10月出口加速表明经济稳中缓升,但实现今年外贸增长10%左右的目标仍有困难,且接下几个月的形势仍然较为严峻,明年困难预料也比较多.(完)

--发稿 乔艳红;审校 黄凯

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