去年四季度中国外汇局子公司大手笔买入交行和浦发银行股权

路透上海3月30日 - 周二晚间披露的交通银行(601328.SS)(3328.HK)年报显示，中国国家外汇管理局的子公司梧桐树投资平台有限公司已成为公司第八大股东，持有约7.95亿A股。而此前，浦发银行(600000.SS)公告亦显示，梧桐树投资亦已持有该行大量股份，跻身前十大股东。

这两家银行的信息显示，三季度末，梧桐树投资尚未进入这两家银行的前十大股东，这意味着梧桐树在去年第四季对这两家上市银行至少进行了大笔增持，甚至是新增投资。

此前，国家外汇局对国家开发银行注资480亿美元时，梧桐树投资就作为外汇局持股平台，直接持有国开行股权。另据国内媒体此前报导，在组建丝路基金时，外汇局透过梧桐树投资向该基金投入外汇储备65亿美元。而梧桐树投资出现在A股上市公司大股东名列，实属罕见。

交通银行年报显示，梧桐树投资公司已持有交通银行1.07%股份。而据交行去年半年报和三季报，梧桐树投资都未跻身前十大股东，三季度末交行第十大股东云南红塔集团持股约6.58亿股。

而浦发银行上周发布的股本变动公告显示，截止3月15日，梧桐树投资已持有浦发银行6.2亿股，占扩大后股本的3.15%。这部分股份目前市值超过100亿元人民币。而浦发银行三季报显示，截止去年9月底，梧桐树投资尚未跻身前十大股东，当时的第十大股东持股为2.77亿股。

掌管逾3万亿美元外汇储备的国家外汇局，其投资方向基本在海外，旗下拥有华安公司、华欧公司、华新公司等四家投资公司。（完）