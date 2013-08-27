外管局取消QDII境外证券投资资金汇出入币种限制

路透北京8月27日 - 中国外汇管理机构延续其有保有压的政策思路，国家外汇管理局周二公告称，取消和简化了合格境内机构投资者（QDII）境外证券投资外汇管理规定，以规范相关管理，促进境外证券投资便利化。

公告称，规定取消的QDII境外证券投资外汇管理内容包括，取消资金汇出入币种限制，扩大相关投资资金来源；取消结购汇审核，简化额度申请材料。

此外，规定统一了额度管理要求，对各类合格机构境外证券投资统一实行余额管理，境外证券投资净汇出额不超过经批准的投资额度；另外还强化了统计监测，加强了证券投资项下跨境资金流出入的统计和事后监控，防范跨境资金流动风险。

公告称，该规定的实施，有利于促进合格境内机构境外证券投资便利化，更好地满足境内机构和个人境外证券等投资的需求。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。