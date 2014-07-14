外管局：简化特殊目的公司跨境资本交易

路透北京7月14日 - 中国国家外汇管理局周一发布通知称，进一步简化和便利境内居民通过特殊目的公司从事投融资活动所涉及的跨境资本交易，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度。

外管局同时发布新闻稿称，改革返程投资外汇管理方式，优化相关管理流程，其所遵循的思路为：“跨境流出按对外直接投资（ODI）管理，跨境流入按境内直接投资（FDI）管理”。

在资金流动方面，通知拓宽了资金流出渠道，允许境内居民购付汇用于境外特殊目的公司设立及境外营运资金等，同时取消境内企业对特殊目的公司境外放款的限制。

在境外融资资金使用限制方面有所放宽，取消“境内居民从特殊目的公司获得的利润、红利及资本变动外汇收入应于获得之日起180日内调回境内”的强制性调回资金规定，允许境外融资及其他相关资金留存境外使用。

通知称，“特殊目的公司”是指境内居民（含境内机构和境内居民个人）以投融资为目的，以其合法持有的境内企业资产或权益，或者以其合法持有的境外资产或权益，在境外直接设立或间接控制的境外企业。

这较此前定义范围有所扩大。在2005年版本中，特殊目的公司仅限于境内居民的境内企业资产或权益，此番扩大至境外资产或权益。

比较新旧版本，此次还明确境内居民控制的境内企业在真实、合理需求的基础上，可以向境外特殊目的公司放款，境内居民亦可购汇用于出资、股份回购、退市等。

该通知为汇发[2014]37号，自发布日起实施，2005年版本（汇发[2005]75号）同时废止。（完）

参看详情请点选外管局网站（www.safe.gov.cn/）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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