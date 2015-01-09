今年加快资本项目可兑换 健全外债和资本流动管理体系--外管局

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京1月9日 - 中国国家外汇管理局周五称，2015年要加快推进资本项目可兑换，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，大力发展外汇市场，并建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系。
刊登在外管局网站上的新闻稿指出，外管局要继续推动外汇管理简政放权；坚守风险底线，加强跨境资金流动监测预警和风险应对，并加快构建宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系。
外管局强调，坚持高压态势，严厉打击外汇领域违法违规行为；并推进外汇储备创新运用，进一步完善外汇储备经营管理。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。